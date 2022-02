Meloni: “La priorità di politica e media è demonizzare l’unica opposizione al governo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – “Cittadini e imprese schiacciati dalla crisi e dagli aumenti, ma la priorità di politica e media è demonizzare l’unica opposizione al governo”. E’ quanto afferma, in un video pubblicato sui suoi canali social, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo: “Non lasciatevi ingannare”. Secondo l’ex ministra, infatti, “tutto il mainstream è schierato contro di noi per distogliere l’attenzione dai problemi reali”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – “Cittadini e imprese schiacciati dalla crisi e dagli aumenti, ma ladial”. E’ quanto afferma, in un video pubblicato sui suoi canali social, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, aggiungendo: “Non lasciatevi ingannare”. Secondo l’ex ministra, infatti, “tutto il mainstream è schierato contro di noi per distogliere l’attenzione dai problemi reali”. L'articolo L'Opinionista.

Meloni: "La priorità di politica e media è demonizzare l'unica opposizione al governo"