Medagliere Olimpiadi Invernali 2022 | 11 febbraio | Italia nona

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La settima giornata di gare delledi Pechinoconsegna all'altre 2 medaglie : per la precisione i bronzi conquistati da Dorothea Wierer e Davide Ghiotto rispettivamente ...

Due medaglie per l'Italia, Wierer e Ghiotto: bronzoInvernali di Pechino 2022 Nazione e posizione - Oro - Argento - Bronzo - Totale 1) Germania 7 4 0 11 2) Norvegia 6 3 5 14 3) ......invernali di Pechino ha regalato due nuove medaglie all'Italia: Davide Ghiotto e Dorothea Wierer, entrambi bronzo rispettivamente nel pattinaggio velocità e nel biathlon. Il...Nessun sport invernale nel medagliere. Una bizzarria per uno dei piccoli stati più forti in assoluto a livello sportivo: se nel conteggio tra le micronazioni alle Olimpiadi si trova alle proprie ...DOROTEA E DAVIDE RAGAZZI DI BRONZO – Dopo le medaglie a squadre, Dorothea Wierer (foto copertina ... anche la mascotte di queste Olimpiadi, che i cinesi amano osservare negli zoo del Paese. Noi ...