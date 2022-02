McLaren-Norris: il contratto del pilota è stato rinnovato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il rinnovo del pilota Inglese Lando Norris con la McLaren e l’accordo del team anglo-austriaco con Oracle hanno raggiunto cifre altissime, ed in alcuni casi inedite. Il rapporto tra Lando e il team di Woking è stato esteso fino al termine del 2025. Un orizzonte sul quale si attende un altro passo avanti nella competitività McLaren e il ritorno stabile in lotta per le vittorie. Si apre la nuova era tecnica, la McLaren da due stagioni è tornata a competere per posizioni pregiate e ha trovato in Norris un talento solido. Vedremo se nella nuova stagione le cose andranno meglio rispetto al 2021. Conosciamo il legame McLaren-Norris. Vettel-: il ritiro non è nei pensieri del pilota della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il rinnovo delInglese Landocon lae l’accordo del team anglo-austriaco con Oracle hanno raggiunto cifre altissime, ed in alcuni casi inedite. Il rapporto tra Lando e il team di Woking èesteso fino al termine del 2025. Un orizzonte sul quale si attende un altro passo avanti nella competitivitàe il ritorno stabile in lotta per le vittorie. Si apre la nuova era tecnica, lada due stagioni è tornata a competere per posizioni pregiate e ha trovato inun talento solido. Vedremo se nella nuova stagione le cose andranno meglio rispetto al 2021. Conosciamo il legame. Vettel-: il ritiro non è nei pensieri deldella ...

