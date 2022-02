McLaren 2022: presentazione della MCL36 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo Haas, Red Bull e Aston Martin, è il turno della McLaren organizzare la presentazione della monoposto 2022. In un evento in streaming, girato nel Technology Centre di Woking, la scuderia diretta da Zak Brown ha svelato al pubblico la MCL36, la monoposto a motore Mercedes che Daniel Ricciardo e Lando Norris guideranno in questa stagione. Nello stesso evento, McLaren ha svelato i programmi IndyCar, Extreme E e persino negli eSport, in una specie di evento sportivo a 360 gradi. presentazione McLaren: com’è la monoposto 2022? La livrea mantiene il consueto arancio papaya, colore caratteristico delle McLaren fin dalle origini. Tuttavia, rispetto allo scorso anno sono state aggiunte delle strisce ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo Haas, Red Bull e Aston Martin, è il turnoorganizzare lamonoposto. In un evento in streaming, girato nel Technology Centre di Woking, la scuderia diretta da Zak Brown ha svelato al pubblico la, la monoposto a motore Mercedes che Daniel Ricciardo e Lando Norris guideranno in questa stagione. Nello stesso evento,ha svelato i programmi IndyCar, Extreme E e persino negli eSport, in una specie di evento sportivo a 360 gradi.: com’è la monoposto? La livrea mantiene il consueto arancio papaya, colore caratteristico dellefin dalle origini. Tuttavia, rispetto allo scorso anno sono state aggiunte delle strisce ...

