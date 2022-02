McKennie e Kean, ma cosa fanno in panchina? Il video li inchioda (Di venerdì 11 febbraio 2022) Weston McKennie e Moise Kean sono stati protagonisti di uno strano atteggiamento nella partita di Coppa e le telecamere li hanno beccati. La Juventus è riuscita non senza difficoltà a eliminare il Sassuolo dai quarti di finale di Coppa Italia, con Vlahovic ancora protagonista, ma distogliere l’attenzione dal cannoniere serbo ci hanno pensato Moise Kean e Weston McKennie che in panchina hanno davvero trovato il modo di mettersi in mostra. McKennie Kean (Collage)La Juventus continua a volare e dopo la bella vittoria con il Verona in campionato arriva anche la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia grazie al successo per 2-1 sul Sassuolo. Partita molto complicata e risolta solamente negli ultimi minuti di gara e ora il prossimo impegno nella Coppa nazionale ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Westone Moisesono stati protagonisti di uno strano atteggiamento nella partita di Coppa e le telecamere li hanno beccati. La Juventus è riuscita non senza difficoltà a eliminare il Sassuolo dai quarti di finale di Coppa Italia, con Vlahovic ancora protagonista, ma distogliere l’attenzione dal cannoniere serbo ci hanno pensato Moisee Westonche inhanno davvero trovato il modo di mettersi in mostra.(Collage)La Juventus continua a volare e dopo la bella vittoria con il Verona in campionato arriva anche la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia grazie al successo per 2-1 sul Sassuolo. Partita molto complicata e risolta solamente negli ultimi minuti di gara e ora il prossimo impegno nella Coppa nazionale ...

juventusfc : ?? A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci, Rugani, McKennie, Kean, Kaio Jorge, Aké.… - JuventusUn : #Juventus, #Allegri esulta | Ecco il ‘nuovo #Vlahovic’ grazie allo scambio: tra #Kean e #Mckennie la #Roma sceglie…… - aleagk1 : @SalandinS Io proseguirei la campagna che se non fosse irrispettoso definirei di liberazione Dopo ramsey betancur… - davideduz : @rabiotmachia McKennie sull'1-0 in effetti ci ha messo lo zampino, bravissimo magari no. Vlahovic letale yes. Rugan… - Armchair_Gaffer : @ColpogobboYtube La base deve essere quella, poi bisognerebbe mettere i giocatori nei ruoli in cui rendono meglio,… -