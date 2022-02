Mazda2 - Con il 'Vortex' consuma meno ed è più regolare

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Lasi aggiorna e si sdoppia allo stesso tempo. Cioè, stanno arrivando in concessionaria, sia l'utilitaria giapponese rinnovata, sia la full hybrid da 116 cavalli (prezzo di partenza, 20.300 euro), che altri non è se non la gemella della Yaris. Quest'ultima, frutto della joint venture con la Toyota, è un'operazione di rebadging che consente di offrire alla Mazda una gamma elettrificata più ampia facendo ricorso a un modello esterno. Tanti interventi. Ma concentriamoci sul Model Year della, che viene proposto nella versione 1.5L Skyactiv-G 75 cavalli manuale (prezzo, 18.300 euro nell'allestimento Evolve) e 1.5L e-Skyactiv G M Hybrid 90 cavalli, sempre manuale (che va dai 18.700 euro della Evolve ai 23.450 della Exclusive). Una generazione, quella dell'utilitaria nipponica, nata nel 2015 e più volte aggiornata. Oggi presenta modifiche ...

Così, lasi muove in modo spedito, ma di sicuro non è un toccasana per i consumi. Inoltre, quando ti trovi in un percorso pieno di curve - affrontatopiglio deciso dalla cinque porte) ...NON SPORTIVA, MA DIVERTE Agile come solo le auto piccole e leggere sanno essere,una massa di appena 1.035 kg ,regala sensazioni da classe superiore per la sicurezza e la compostezza...SITGES (Spagna) – Il 2022 ha portato diverse novità per la Mazda2, la berlina di segmento B del costruttore giapponese. La più piccola delle Mazda amplia la sua gamma di motorizzazioni ed è ora ...Il segmento B marchiato Mazda è ricco, con due auto molto diverse nello stesso modello e listino prezzi da 18.300 euro (termica) o 20.300 euro (ibrida full come Yaris). Ecco i nuovi prezzi di listino ...