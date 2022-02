Mascherine all' aperto e al chiuso | dove c' è obbligo e cosa cambia oggi

Advertising

VittorioSgarbi : “Questa follia delle mascherine all'aperto rappresenta bene la dimensione lisergica che la vicenda covid ha raggiun… - matteosalvinimi : #Salvini: Vaccinati oltre il 90%. Riapriamo, ridiamo fiducia, lavoro, speranza. Domani stop obbligo mascherine all'… - RaphaelRaduzzi : E poi sostengono uno che dichiara che le mascherine all'aperto siano servite a qualcosa! - nicolapadovan : Via le mascherine all’aperto, una misura esplicitamente solo “educativa” e non scientifica. Hanno fatto grande dann… - Giornaleditalia : #mascherineallaposaperto Mascherine all'aperto, da oggi stop in tutta Italia: fa eccezione solo la Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all

Riaprono le sale da ballo e le discoteche. È la prima tappa di una nuova fase. Per il ministro Speranza si va verso un'uscita dall'emergenza con gradualità. Esclusa la quarta dose del vaccino per chi ...Resta comunque obbligatorio indossarla al chiuso e averla in caso di assembramenti: riaprono anche le ...Revocato a partire da oggi, venerdì 11 febbraio, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, valido in tutta Italia, senza distinzione di colore delle regioni. 28 FEBBRAIO: Fino alle fine del ...In zona gialla, arancione e rossa, all’aperto, si può non indossare la mascherina, a meno che non ci si trovi in situazioni di assembramento. Da dopodomani, venerdì, saremo liberi di toglierci la ...