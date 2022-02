Mascherine al chiuso e all’aperto, green pass, stato di emergenza: il calendario del ritorno (graduale) alla normalità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da oggi basta Mascherine all’aperto e riaprono le discoteche. Covid pass e stato di emergenza: il calendario. L’Aifa: no alla quarta dose. Raggiunte le 150 mila vittime Leggi su corriere (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da oggi bastae riaprono le discoteche. Coviddi: il. L’Aifa: noquarta dose. Raggiunte le 150 mila vittime

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid: Londra annuncia il liberi tutti, Parigi revocherà il Super Green pass | A New York stop mascherine al chiuso… - Agenzia_Ansa : Covid, la governatrice di New York revoca l'obbligo delle mascherine al chiuso. In Gb, Johnson punta a eliminare le… - petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - fatima_lorrai : RT @Corriere: Dalle mascherine al green pass, il ritorno (graduale) alla normalità - Corriere : Dalle mascherine al green pass, il ritorno (graduale) alla normalità -