Marvel | le serie tratte dai fumetti usciranno dal catalogo di Netflix a marzo

Le serie prodotte dalla Marvel per Netflix sono tornate di proprietà della Disney e i fan potranno vedere gli episodi fino al 28 febbraio. I diritti delle serie Marvel realizzate per Netflix sono tornate in mano alla Disney e, a partire da marzo, gli episodi non saranno più disponibili sulla piattaforma di streaming. Per ora, tuttavia, non è stato annunciato se gli show passeranno nel catalogo di Disney+ e bisognerà ancora attendere per avere qualche conferma. I fan della Marvel potranno quindi avere ancora qualche settimana a disposizione prima di vedere, o rivedere, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist e The Defenders. I Marvel Studios hanno già utilizzato alcuni dei personaggi al centro delle ...

