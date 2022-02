Marotta: «La sostenibilità viene prima del risultato, nonostante le divergenze con la passione dei tifosi» (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’intervento al webinar ‘Le proprietà straniere nel calcio italiano: opportunità e prospettive per il calcio maschile e femminile’. Ha sottolineato il cambiamento del modello di business nel calcio di oggi. “Oggi la sostenibilità viene prima del risultato, è un principio che dà vita alle società sul lungo termine e deve essere mantenuto, nonostante le divergenze con le passioni dei tifosi. L’arrivo delle proprietà straniere in questo senso è stato importante, perché ha cambiato il modello di business che nel nostro paese vedeva al centro il mecenatismo e la generosità degli imprenditori. Penso che tutti abbiamo un obiettivo comune, che è quello di proporre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’intervento al webinar ‘Le proprietà straniere nel calcio italiano: opportunità e prospettive per il calcio maschile e femminile’. Ha sottolineato il cambiamento del modello di business nel calcio di oggi. “Oggi ladel, è un principio che dà vita alle società sul lungo termine e deve essere mantenuto,lecon le passioni dei. L’arrivo delle proprietà straniere in questo senso è stato importante, perché ha cambiato il modello di business che nel nostro paese vedeva al centro il mecenatismo e la generosità degli imprenditori. Penso che tutti abbiamo un obiettivo comune, che è quello di proporre ...

