“Manila, vipera. Ora basta”. Katia Ricciarelli chiude per sempre: per lei il peggiore finale di GF Vip (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prosegue l’insofferenza di Katia Ricciarelli al GF Vip 6. Non è sfuggito ai più attenti telespettatori il fatto che Katia abbia preparato le valigie negli ultimi giorni. Inoltre avrebbe anche fatto un regalo a Soleil Sorge, una specie di ricordo simbolo del tempo passato insieme. In molti hanno interpretato questo atteggiamento come la volontà di abbandonare il gioco. Va detto che Katia Ricciarelli è una protagonista assoluta di questa edizione e per molti è un punto di riferimento nella Casa. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web l’ex moglie di Pippo Baudo potrebbe abbandonare il programma già nella prossima puntata, quella in onda su Canale 5 lunedì 14 febbraio. Al momento non sono chiari i motivi che spingerebbero Katia Ricciarelli a mollare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prosegue l’insofferenza dial GF Vip 6. Non è sfuggito ai più attenti telespettatori il fatto cheabbia preparato le valigie negli ultimi giorni. Inoltre avrebbe anche fatto un regalo a Soleil Sorge, una specie di ricordo simbolo del tempo passato insieme. In molti hanno interpretato questo atteggiamento come la volontà di abbandonare il gioco. Va detto cheè una protagonista assoluta di questa edizione e per molti è un punto di riferimento nella Casa. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web l’ex moglie di Pippo Baudo potrebbe abbandonare il programma già nella prossima puntata, quella in onda su Canale 5 lunedì 14 febbraio. Al momento non sono chiari i motivi che spingerebberoa mollare il ...

