Mangiare pesce fa bene al cuore solo se è grasso. Pubblicato su rivista Usa studio della Federico II

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi di noi, rivolgendosi ad un esperto, non ha ricevuto l’indicazione di consumarealmeno tre volte a settimana? Eb, da oggi qualcosa potrebbe cambiare.Se, infatti, numerosi studi hanno dimostrato che il consumo disi associa alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari ischemiche, come l’infarto del miocardio, sino ad ora nessuno aveva chiarito se i tipi difossero intercambiabili o se fosse meglio preferire le alici alla spigola, le sardine ai gamberi, in sintesi se fosse meglio ilazzurro, anche dettoo ilbianco, noto comemagro. La risposta è arrivata dallodell’equipeDiabetologia del Policlinico...

Cosaper vivere di più? La dieta norvegese nel dettaglio In cosa consiste la dieta allunga ... In secondo piano ma sempre importanti la frutta, la verdura e il. Di contro, va ridotto di ...Sono tutti pensieri che vanno rimossi, anche perché si puòpagando meno della carne, basta saper scegliere, e lo si può cucinare in una maniera facilissima e velocissima senza ...Chi di noi, rivolgendosi ad un esperto, non ha ricevuto l’indicazione di consumare pesce almeno tre volte a settimana? Ebbene, da oggi qualcosa potrebbe cambiare. Se, infatti, numerosi studi hanno ...Purtroppo ancora oggi quando parli di pesce, le prime cose che ti senti dire è "eh, ma costa troppo, mi impuzzolentisco quando lo pulisco, è difficile da cucinare, e così via". Sono tutti pensieri che ...