Mamma scopre il “segreto” del figlio 12enne dopo la sua morte: “La vorrei ascoltare al suo funerale” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una madre in lutto per la morte del figlio di soli 12 anni ha fatto una scoperta inaspettata, guardando tra le sue cose dopo la sua scomparsa Il piccolo Kyan Pennell è morto il 31 gennaio, a soli 12 anni, dopo essere rimasto intrappolato tra una roulotte e un cancello nella proprietà della sua famiglia L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una madre in lutto per ladeldi soli 12 anni ha fatto una scoperta inaspettata, guardando tra le sue cosela sua scomparsa Il piccolo Kyan Pennell è morto il 31 gennaio, a soli 12 anni,essere rimasto intrappolato tra una roulotte e un cancello nella proprietà della sua famiglia L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Frances60420480 : @noa_lacanoa bhe che se ne freghi di te non credo perché è tua mamma e poi cosa scopre bisogna nascondere meglio - ajoyioneverrrrr : Non mia mamma tipica boomer che mi chiede come si fa a selezionare tutto un pdf e scopre il magico potere di ctrl +… - covntd : la sera prima scopre che la mamma è morta e la sua preoccupazione più grande è se la zia rincoglionita lo vuole NON… - wolfsjager88 : @J_Devil_ Mamma mia, che poi se scopre che tipo uno è sopravvissuto per miracolo e vuole la vendetta su tutti palese - StfnMari : @Iperborea_ @GFvip6sondaggi Oh mamma…con il GF nascono coppie ma muoiono anche le coppie ?? Manila appena lo scopre… -