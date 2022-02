Magistratura, in Italia tutti i giudici che sbagliano non pagano mai: se questa è giustizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Invocare un'agenda Mattarella vuol dire coltivare un'illusione ottica, confondendo ruoli e responsabilità. Il governo dovrebbe governare, il Parlamento dovrebbe legiferare, il capo dello Stato dovrebbe garantire che tutti e due compiano il loro dovere nel rispetto della Costituzione. Dettare agende non dovrebbe essere suo compito. Soprattutto in tema di giustizia il cortocircuito si fa clamoroso. Già, perché in tema di amministrazione della giustizia il presidente della Repubblica più che indicare prescrizioni applaudite, potrebbe (dovrebbe?) intervenire in proprio. Augurarsi che il Csm superi «le logiche di appartenenza» è troppo poco per chilo presiede. Il Capo dello Stato è il vertice della Magistratura e secondo la Costituzione presiede l'organo di amministrazione della giurisdizione. Il vicepresidente «sostituisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Invocare un'agenda Mattarella vuol dire coltivare un'illusione ottica, confondendo ruoli e responsabilità. Il governo dovrebbe governare, il Parlamento dovrebbe legiferare, il capo dello Stato dovrebbe garantire chee due compiano il loro dovere nel rispetto della Costituzione. Dettare agende non dovrebbe essere suo compito. Soprattutto in tema diil cortocircuito si fa clamoroso. Già, perché in tema di amministrazione dellail presidente della Repubblica più che indicare prescrizioni applaudite, potrebbe (dovrebbe?) intervenire in proprio. Augurarsi che il Csm superi «le logiche di appartenenza» è troppo poco per chilo presiede. Il Capo dello Stato è il vertice dellae secondo la Costituzione presiede l'organo di amministrazione della giurisdizione. Il vicepresidente «sostituisce ...

