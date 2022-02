Maddalena Corvaglia | lo ha fatto 50 volte | la rivelazione spiazza

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Abbiamo conosciutoin diverse occasioni. Ora ha rivelato qualcosa cheto tutti. Ecco di cosa si tratta. Nel tempo,ha saputo ritagliarsi un degno spazio nella televisione italiana. Molti ricorderanno la sua prima apparizione sul bancone di Striscia la Notizia. Da lì in poi tanti lavori hanno caratterizzato la conduttrice. Fonte GettyImagesNella vita di ognuno di noi ci sono hobby e passioni che custodiamo con tanto affetto. Ladiè un vero e proprio inno ad una sua grande passione. Stiamo parlando della motociclette. Una passione condivisa da molti ma che, in lei, è praticamente sfociata da giovanissima. L’ultimo post della conduttrice ha svelato non solo ...

Advertising

fedee_vis : 'In Calvairate avevo l'acqua ai piedi Immaginavo Poirot' - Maddalena Corvaglia, Rkomi -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena Corvaglia

CheNews.it

Senza contare la pool dance die JLo. Tra i trend dello sport? A sorpresa il divertimento che sta diventando fondamentale mentre ci si allena. Non solo quindi un momento salutare, ...Numerose anche le presenze in televisione come, a partire dalla conduzione di alcune puntate di Paperissima Sprint su Canale5 conAbbiamo conosciuto Maddalena Corvaglia in diverse occasioni. Ora ha rivelato qualcosa che spiazzato tutti. Ecco di cosa si tratta.Elisabetta Canalis non perde mai la capacità di conquistare tutti con la sua bellezza; potranno passare gli anni, potrà cambiare look, potrà essere truccata come struccata, ma lei rimane sempre ...