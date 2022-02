M5s, Grillo: "Mi usano come condom per la protezione del movimento" (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Va tutto bene. Mi usano come condom per la protezione del movimento. Inizia bene e finira' ancora meglio". Cosi' Beppe Grillo, fondatore del movimento, uscendo dall'Hotel Parco dei Principi a Roma 11 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Va tutto bene. Miper ladel. Inizia bene e finira' ancora meglio". Cosi' Beppe, fondatore del, uscendo dall'Hotel Parco dei Principi a Roma 11 ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Lezzi a La7: “A che titolo Di Maio viene convocato da Grillo? Non è più nel comitato di garanzia ed è un minis… - fattoquotidiano : M5s, Conte e Grillo si abbracciano dopo l’incontro. Il garante: “La leadership dell’ex premier non è mai stata mess… - petergomezblog : Grillo vede Conte e gli avvocati per due ore: “Ripristinato il sistema immunitario del M5s”. Istanza per chiedere r… - sologiuma : RT @petergomezblog: M5s, Conte e Grillo si abbracciano dopo l’incontro. Il garante: “La leadership dell’ex premier non è mai stata messa in… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Il fondatore e garante del M5S e l'ex premier si giocano la carta legale -