M5S | Di Battista | ' Di Maio ormai uomo di potere | vuole spostare 5 Stelle al centro'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Luigi ormai è diventato uomo di establishment, uomo di potere. Un tempo dai giornali di sistema come Repubblica veniva sbeffeggiato, veniva considerato il 'bibitaro' ora è Luigi il sommelier... E' cambiato, è diventato un uomo di sistema, pensa alla prosecuzione della sua carriera politica, a come collocare se stesso e anche il movimento. Dubito voglia lasciarlo, ma spostarlo sempre più al centro". Così Alessandro Di Battista a Accordi&Disaccordi sul Nove.

