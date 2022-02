M5S, Conte presenta istanza di revoca a Tribunale Napoli. Grillo 'a braccetto' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Giuseppe Conte è convinto di poter ribaltare la sospensiva del Tribunale di Napoli che ha azzerato i vertici del M5s mettendo in discussione la sua leadership, già insidiata dal dualismo con Luigi Di ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 11 febbraio 2022) Giuseppeè convinto di poter ribaltare la sospensiva deldiche ha azzerato i vertici del M5s mettendo in discussione la sua leadership, già insidiata dal dualismo con Luigi Di ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Travaglio a La7: “La leadership di Conte non è in discussione. Se votano domani, prende il 99%. Di Maio? Ha la… - petergomezblog : Grillo vede Conte e gli avvocati per due ore: “Ripristinato il sistema immunitario del M5s”. Istanza per chiedere r… - VauroSenesi : CAOS #M5S... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #10febbraio #Grillo #DiMaio #Conte ??… - matteoc1951 : RT @puntualeh: Una lunga nottata… #conte #grillo #M5S - MariaAversano1 : RT @RobertoMerlino1: 'Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento, quindi state tranquilli… -