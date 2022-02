M5S, Conte: “Fiducioso che il Tribunale riconoscerà la validità delle delibere” (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle “sospeso”, insieme allo Statuto del Movimento, da un’ordinanza del Tribunale di Napoli, si è detto “Fiducioso” che lo stesso Tribunale possa ribaltare la decisione. Al termine della cena in compagnia del garante e fondatore M5S, Beppe Grillo, l’ex premier ha spiegato il suo punto di vista ai cronisti: “Abbiamo avuto una riunione dove abbiamo analizzato tutti gli aspetti giuridici. Siamo fiduciosi, offrendo al Tribunale un nuovo documento, che potrà essere riconosciuta la piena validità delle delibere assembleari”. E a chi gli ha chiesto se il M5S potrà fare marcia indietro rispetto al “divorzio” dalla piattaforma Rousseau per la gestione delle votazioni on line, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle “sospeso”, insieme allo Statuto del Movimento, da un’ordinanza deldi Napoli, si è detto “” che lo stessopossa ribaltare la decisione. Al termine della cena in compagnia del garante e fondatore M5S, Beppe Grillo, l’ex premier ha spiegato il suo punto di vista ai cronisti: “Abbiamo avuto una riunione dove abbiamo analizzato tutti gli aspetti giuridici. Siamo fiduciosi, offrendo alun nuovo documento, che potrà essere riconosciuta la pienaassembleari”. E a chi gli ha chiesto se il M5S potrà fare marcia indietro rispetto al “divorzio” dalla piattaforma Rousseau per la gestionevotazioni on line, ...

