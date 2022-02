M5s, Conte e Grillo si abbracciano dopo l’incontro. Il garante: “La leadership dell’ex premier non è mai stata messa in dubbio” (Di venerdì 11 febbraio 2022) La lunga giornata d’incontri del Movimento 5 stelle, termina con un abbraccio tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Se l’obiettivo era sfuggire a telecamere e cronisti, questo in parte è fallito. Il co-fondatore e garante del Movimento 5 stelle ha svolto una serie d’incontri, a Roma, nell’Hotel Parco dei Principi. Prima con l’avvocato Giannavei, poi con Luigi Di Maio ed infine con i capogruppo pentastellati Davide Crippa e Mariolina Castellone. Successivamente, Grillo si è trasferito nella sede del notaio Luca Amato, sempre nel quartiere Prati, dove ha incontrato prima Virginia Raggi e poi Conte. Al termine dell’incontro un abbraccio tra il presidente (sospeso) del M5s ed il garante ha sancito la pace ritrovata all’interno della galassia pentastellata. “Abbiamo fatto una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) La lunga giornata d’incontri del Movimento 5 stelle, termina con un abbraccio tra Giuseppee Beppe. Se l’obiettivo era sfuggire a telecamere e cronisti, questo in parte è fallito. Il co-fondatore edel Movimento 5 stelle ha svolto una serie d’incontri, a Roma, nell’Hotel Parco dei Principi. Prima con l’avvocato Giannavei, poi con Luigi Di Maio ed infine con i capogruppo pentastellati Davide Crippa e Mariolina Castellone. Successivamente,si è trasferito nella sede del notaio Luca Amato, sempre nel quartiere Prati, dove ha incontrato prima Virginia Raggi e poi. Al termine delun abbraccio tra il presidente (sospeso) del M5s ed ilha sancito la pace ritrovata all’interno della galassia pentastellata. “Abbiamo fatto una ...

