M5s, a questo punto 'meno male che Grillo c'è'. Tanto più se mette al centro gli attivisti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo la campagna per il Quirinale e l'esplosione dell'antagonismo tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio oltre i limiti fisiologici della dialettica interna a un movimento, partito o non meglio definita aggregazione politica, pur nel contesto della manifesta débacle generalizzata del sistema partitico, la situazione del M5S sembrava tale da non essere suscettibile di ulteriore destabilizzazione. Invece è arrivato il macigno dell'ordinanza in via cautelare della settima sezione del tribunale civile di Napoli che ha accolto il reclamo di tre attivisti napoletani in rappresentanza di centinaia di iscritti sospendendo, in estrema sintesi, l'esecutività delle delibere dello scorso agosto con cui il M5S ha modificato lo statuto. La votazione per la prima volta avveniva, dopo un'annosa e vexata quaestio con Davide Casaleggio, a cui fu intimato alla fine di consegnare i dati degli ...

