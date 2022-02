Lutto nel mondo della televisione, è morta la storica conduttrice: triste annuncio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lutto nel mondo della televisione, è morta la storica conduttrice televisiva: il triste annuncio sconvolge l’intero ambiente È un giorno triste per il mondo dello spettacolo. L’intero ambiente colpito da un terribile Lutto. La nota presentatrice si è spenta dopo aver lottato a lungo con una malattia. La notizia ha sconvolto tutti. Nessuno, infatti, si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 11 febbraio 2022)nel, èlatelevisiva: ilsconvolge l’intero ambiente È un giornoper ildello spettacolo. L’intero ambiente colpito da un terribile. La nota presentatrice si è spenta dopo aver lottato a lungo con una malattia. La notizia ha sconvolto tutti. Nessuno, infatti, si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Krissy_42 : nel gestire il lutto più brutto della mia vita vorrei la forza di @andreariscassi e di #trecosebelle invece ripenso… - _vitroia_ : @Rickae_22 @itsmausebaer Io non ricordo manco cosa scrissi quel giorno qua sopra, probabilmente nulla perché mi ero… - kingbbizzlee : RT @latuapenna: Mattia sappi che siamo tutti in lutto. Amici sarà vuoto senza di te. sarai il nostro preferito anche il prossimo anno. Cred… - latuapenna : Mattia sappi che siamo tutti in lutto. Amici sarà vuoto senza di te. sarai il nostro preferito anche il prossimo an… - emifriends : l’ipocrisia nel parlare di argomenti delicatissimi come il suicidi0 ed il portare avanti per neanche 24h un lutto s… -