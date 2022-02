L' ultima di Shaun White è senza medaglia | oro al giapponese Hirano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Quarto, come a Sochi nel 2014.chiude ai piedi del podio la quinta Olimpiade, una caduta nell'run lo lasciama il risultato non scalfisce la leggenda. È finita con il ...

Advertising

DelbonoRoberto : RT @Gazzetta_it: L’ultima di Shaun White è senza medaglia, quarto #Beijing2022 - Gazzetta_it : L’ultima di Shaun White è senza medaglia, quarto #Beijing2022 - NavMatteo : Non andrà a medaglia ed è caduto, ma c'è appena stata l'ultima run alle #Olimpiadi di una LEGGENDA chiamata… - Quelchepassa : RT @Commentatanto: @Cruf3 @Quelchepassa Ore 2:30 Halfpipe M Snowboard. È una gara di ler sè già leggendaria perché è l’ultima di Shaun Whit… - Commentatanto : @Cruf3 @Quelchepassa Ore 2:30 Halfpipe M Snowboard. È una gara di ler sè già leggendaria perché è l’ultima di Shaun… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima Shaun

Quarto, come a Sochi nel 2014.White chiude ai piedi del podio la quinta Olimpiade, una caduta nell'run lo lascia senza medaglia ma il risultato non scalfisce la leggenda. È finita con il pomodoro volante in lacrime, ......Edwards che ha speso parole di elogio sull'ex Saracens sia come giocatore che come ... mentre l'volta a Parigi terminò 35 - 27 con marcature di Dupont, Ntamack e Vakatawa da una parte, ...Uno strepitoso Ayumu Hirano vince la medaglia d’oro nell’halfpipe maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo una prima run da 33.75 punti e una seconda da 91.75, è la terza prova ad ...L'oro è finito al collo del giapponese Hirano Ayumu (96.00). Argento all'australiano Scotty James (92,50). Ai piedi del podio lo statunitense Shaun White, all'ultima gara della sua leggendaria ...