Luc Montagnier: vita privata, biografia, chi era, carriera, moglie, figli e curiosità sul medico e scienziato

Scopriamo di più sulla vita privata di Luc Montagnier, medico e scienziato francese morto nelle scorse ore all'età di 89 anni. La notizia è rimbalzata da una pagina all'altra del web fino a quando, nel pomeriggio, non se ne è avuta la conferma: il professore più controverso degli ultimi tempi è scomparso per cause, al momento, non rese note dai familiari. A prescindere dalle polemiche sorte nell'ultimo periodo tuttavia, in gran parte dovute alle posizioni che il famoso luminare aveva preso nei riguardi della pandemia da Covid-19, è certo che con Montagnier se ne va uno dei più grandi pensatori in ambito medico dell'ultimo secolo.

Ultime Notizie dalla rete : Luc Montagnier Crisi Ucraina, l'ora più buia È morto a 89 anni, a Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, per i suoi studi sull'Aids, era divenuto un riferimento dei no vax.

morto Luc Montagnier. Dal Nobel per gli studi sull'Aids a idolo No Vax PARIGI - È morto Luc Montagnier , premio Nobel diventato icona del movimento No Vax. La notizia, rivelata da France Soir ieri sera, è rimasta a lungo senza conferme ufficiali. È il quotidiano Libération che ha avuto ...

Milano, il Nobel Montagnier guida la protesta no vax organizzata da Paragone IL GIORNO France Soir: «È morto Luc Montagnier» ROMA. Il sito francese France Soir ha annunciato la morte del virologo francese Luc Montagnier, Nobel per la medicina nel 2008, che negli ultimi tempi aveva abbracciato posizioni no-vax. Ma la... ROMA ...

