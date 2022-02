Love is in the Air, anticipazioni settimanali da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio: Serkan chiede a Eda di sposarlo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arrivano le anticipazioni settimanali di Love is in the Air, la soap opera turca più amata sul piccolo schermo. La storia d’amore tra Serkan Bolat e Eda Yildiz e le vicende dei protagonisti della serie tv, torneranno a tener compagnia al pubblico con la seconda stagione dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate. anticipazioni settimanali di Sen Çal Kap?m?: Serkan furioso con … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arrivano lediis in the Air, la soap opera turca più amata sul piccolo schermo. La storia d’amore traBolat e Eda Yildiz e le vicende dei protagonisti della serie tv, torneranno a tener compagnia al pubblico con la seconda stagione dalaldalle ore 16:55. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate.di Sen Çal Kap?m?:furioso con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

