Lourdes, l'Apparizione della Madonna: 11 febbraio, il giorno che scrive la storia. Proprio oggi, 11 febbraio, si commemora l'Apparizione della Vergine Maria di Lourdes, che per la prima volta si mostrò alla pastorella Bernardetta, la quale si dirigeva verso la grotta di Massabielle, sui Pirenei. Il tutto avvenne circa quattro anni dopo la proclamazione dell'Immacolata Concezione, in modo tale da allontanare ogni forma di dubbio sulla fede. All'epoca, Bernardetta aveva solo 14 anni: il miracolo segnò la sua esistenza, tanto che negli anni si recò diverse volte nella grotta dove la Beata Vergine Maria le si manifestò, ricevendo diversi messaggi spirituali. E ancora, è stata affermata la verità assoluta dell'Immacolata Concezione, a cui è seguita la nascita della Giornata mondiale del Malato, che volle Papa Giovanni Paolo II.

