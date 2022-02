Lorenzo Amoruso spiega perché ha preso le distanze da Manila

Leggi su novella2000

(Di venerdì 11 febbraio 2022)fa chiarezza In questi giorni non si è parlato altro che di. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 infatti l’ex calciatore ha postato sui suoi social un messaggio criptico, che ai più è sembrato come una sorta di “addio” aNazzaro. Naturalmente le cose non stanno affatto L'articolo proviene da Novella 2000.