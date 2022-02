Lorenzo Amoruso chiarisce le sue parole su Manila (Video) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso rompe il silenzio per spiegare il contenuto del post pubblicato lunedì scorso durante la diretta del Grande Fratello Vip “Il mio amore per Manila rimane più forte che mai”. Così dice Lorenzo Amoruso attraverso un Video sul suo profilo social dove spiega di conoscere troppo bene la sua compagna e che lei è buona e si è schierata dalla parte di Soleil e di Katia, persone “indifendibili” e questo non le ha giovato. In sintesi questo è il discorso del compagno di Manila Nazzaro. Ma vediamo in dettaglio le sue parole: “Sono qui per chiarire il mio messaggio di lunedì durante la puntata. La mia posizione è abbastanza chiara, non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)rompe il silenzio per spiegare il contenuto del post pubblicato lunedì scorso durante la diretta del Grande Fratello Vip “Il mio amore perrimane più forte che mai”. Così diceattraverso unsul suo profilo social dove spiega di conoscere troppo bene la sua compagna e che lei è buona e si è schierata dalla parte di Soleil e di Katia, persone “indifendibili” e questo non le ha giovato. In sintesi questo è il discorso del compagno diNazzaro. Ma vediamo in dettaglio le sue: “Sono qui per chiarire il mio messaggio di lunedì durante la puntata. La mia posizione è abbastanza chiara, non sono rimasto ovviamente molto contento di comeabbia fatto passare le ...

