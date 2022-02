(Di venerdì 11 febbraio 2022)– Toccherà a, domenica 13, a ospitare la seconda prova del Campionato di Società Assoluto di Cross, del Trofeo Giovanile di Corsa Campestre e del Challenge Assoluto di Cross Corto 3km Assoluti Maschile e Femminile, prova valida per il campionato regionale individuale. Per tutte lesi tratta della seconda tappa a livello regionale, organizzata dal Comitato regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera con il supporto dell’ASD Atletica. A partire dalle ore 9,00 l’area verde disi colorerà delle maglie degli atleti pronti a sfidarsi fino all’ultimo metro. Attesi oltre 500 atleti provenienti da tutto il Lazio. Un grande evento di ripartenza dello; ...

Advertising

OA_Sport : #CICLISMO Torna il Turchino e partenza fissata al Vigorelli: le novità sul percorso della Milano-Sanremo 2022 - ilfaroonline : Lo sport torna protagonista a Fiumicino: il 13 febbraio giornata di grandi gare a Villa Guglielmi -

Ultime Notizie dalla rete : sport torna

LA NAZIONE

"La fatica a Dimaro, le giocate a Castel di Sangro, siamo partiti da lì, quel periodoutile. ... Questa situazione è quella che amiamo vivere facendo questo". "Se domani Koulibaly gioca? Non ...Dopo l'esaltante terzo posto ottenuto in Coppa Italia, l'HC Cassa Rurale Pontiniain campo per la serie A Beretta femminile, il massimo campionato italiano di pallamano. Domani ... nello, ...Se il curling è entrato nel cuore degli italiani durante queste Olimpiadi, il merito è tutto della coppia che ci ha fatto sognare a Pechino vincendo una meravigliosa e inattesa medaglia d'oro: Amos ...Due le novità nel percorso della 113/a Milano-Sanremo di ciclismo, che si disputerà sabato 19 marzo: dopo due anni di assenza torna il Passo del Turchino, assente nel 2020 per gli stravolgimenti del ...