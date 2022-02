LIVE Tour de la Provence 2022, terza tappa in DIRETTA: percorso ricco di insidie, potrebbe essere la giornata di Alaphilippe (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de la Provence 2022. La tappa di oggi prevede un percorso di 180,5 km da Arles a Manosque. Penultima tappa di un Tour de la Provence che fino ad ora è stato a fortissime tinte azzurre. La vittoria in volata di ieri di Elia Viviani ha seguito la clamorosa prestazione a cronometro del fenomeno Filippo Ganna, che conserva da allora la maglia di leader della generale. Profilo molto interessante quello della tappa odierna. Sostanzialmente un continuo saliscendi sin dal primo momento, senza un metro di pianura dove ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenute/i alladelladelde la. Ladi oggi prevede undi 180,5 km da Arles a Manosque. Penultimadi unde lache fino ad ora è stato a fortissime tinte azzurre. La vittoria in volata di ieri di Elia Viviani ha seguito la clamorosa prestazione a cronometro del fenomeno Filippo Ganna, che conserva da allora la maglia di leader della generale. Profilo molto interessante quello dellaodierna. Sostanzialmente un continuo saliscendi sin dal primo momento, senza un metro di pianura dove ...

