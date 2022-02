LIVE Speed skating, 10000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: record del mondo di Van der Poel, Ghiotto terzo prima dell’ultima serie (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45: Al km 6 attenzione perchè Bloemen sta perdendo qualcosa: ha un ritardo di 10?26 rispetto alle svedese, più staccato il belga 10.41: Al km 4 Bloemen è dietro a Ghiotto a 5?13 da Van der Poel, Swings a 10?13 10.40: Al km 2.8 Bloemen è dietro a Ghiotto, a 2?84 da Van der Poel, Swings a 6?56 10.38: Al km 1.2 Bloemen a 1?11 da Van der Poel, Swings a 2?15 10.36: Al via il canadese Bloemen e il belga Swings 10.34: PECCATO! DAVIDE Ghiotto NON RIESCE A SUPERARE L’OLANDESE ROEST MA HA FATTO UNA GRANDISSIMA GARA L’AZZURRO: 1?39 di ritardo per l’azzurro rispetto a Roest! E’ terzo e ci sarà da soffrire nell’ultima batteria. Van der Poel stabilisce il nuovo record del ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45: Al km 6 attenzione perchè Bloemen sta perdendo qualcosa: ha un ritardo di 10?26 rispetto alle svedese, più staccato il belga 10.41: Al km 4 Bloemen è dietro aa 5?13 da Van der, Swings a 10?13 10.40: Al km 2.8 Bloemen è dietro a, a 2?84 da Van der, Swings a 6?56 10.38: Al km 1.2 Bloemen a 1?11 da Van der, Swings a 2?15 10.36: Al via il canadese Bloemen e il belga Swings 10.34: PECCATO! DAVIDENON RIESCE A SUPERARE L’OLANDESE ROEST MA HA FATTO UNA GRANDISSIMA GARA L’AZZURRO: 1?39 di ritardo per l’azzurro rispetto a Roest! E’e ci sarà da soffrire nell’ultima batteria. Van derstabilisce il nuovodel ...

