LIVE Skeleton femminile, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: L'Italia spinge Valentina Margaglio. Prima run alle 2.30 (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.33: Ottima manche della emergente brasiliana Silveira che chiude la sua prova al comando con 41 centesimi di vantaggio sulla britannica Dean 2.31: La britannica Deas, terza a PyeongChang, chiude la sua prova con il tempo di 1'02?99 2.28: Questa la starting list della Prima manche: 1 GBR DEAS Laura 2 BRA SILVEIRA Nicole Rocha 3 CHN ZHAO Dan 4 NED BOS Kimberley 5 ROC NIKITINA Elena 6 AUT FLOCK Janine 7 GER HERMANN Tina 8 ROC KANAKINA Yulia 9 ITA Margaglio Valentina 10 ROC TARARYCHENKOVA Alina 11 CAN RAHNEVA Mirela 12 BEL MEYLEMANS Kim 13 CAN CHANNELL Jane 14 GER LOELLING Jacqueline 15 GER NEISE Hannah 16 USA UHLAENDER Katie 17 USA CURTIS Kelly 18 AUS NARRACOTT Jaclyn 19 CZE FERNSTAEDT Anna 20 GBR CROWLEY Brogan 21 CHN LI Yuxi 22 PUR DELKA Kellie 23 LAT TERAUDA ...

