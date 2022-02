Live Serie A | Inter, infortunio Bastoni: gli aggiornamenti in vista del Liverpool (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo lo spavento l’ottimismo. Alessandro Bastoni – uscito per infortunio martedì in Coppa Italia contro la Roma – sta lavorando sempre più al rientro in campo. Come riporta La Gazzetta dello... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo lo spavento l’ottimismo. Alessandro– uscito permartedì in Coppa Italia contro la Roma – sta lavorando sempre più al rientro in campo. Come riporta La Gazzetta dello...

Advertising

fabiochiusi : Nasce su @valigiablu un nuovo luogo di discussione per cercare di comprendere — insieme — come dare un volto umano… - JuventusTV : Pronti! Le #JuventusWomen sono LIVE! - Pall_Gonfiato : Ecco gli ultimi aggiornamenti dal mondo della #SerieA - Robbetta : RT @InkSonoro: Annalisa costretta a rinviare il tour, sperando sia l'ultima volta ? questa serie di live è pensata come una festa nei club,… - InkSonoro : Annalisa costretta a rinviare il tour, sperando sia l'ultima volta ? questa serie di live è pensata come una festa… -