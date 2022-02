LIVE Sci di fondo 15 km tc Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro per Niskanen! Dietro di lui Bolshunov e Klaebo (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.40 Per oggi, dunque, è tutto; grazie per aver seguito con noi la 15 km maschile, conclusa ricordiamo con la vittoria di Iivo Niskanen davanti ad Alexander Bolshunov e Johannes Hoesflot Klaebo. Un saluto a tutte e a tutti e un augurio di una buona giornata da OA Sport! 9.37 Siamo in chiusura, vediamo la top 10 e le posizioni degli azzurri: 1 Iivo Niskanen (FIN) 37’54?8 2 Alexander Bolshunov (ROC) +23?2 3 Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) +37?5 4 Hans Christer Holund (NOR) +49?8 5 Alexey Chervotkin (ROC) +56?9 6 Perttu Hyvarinen (FIN) +1’05?4 7 Hugo Lapalus (FRA) +1’14?8 8 Jens Burman (SWE) +1’32?0 9 Ilia Semikov (ROC) +1’39?9 10 William Poromaa (SWE) +1’47?7 18 FRANCESCO DE FABIANI (ITA) +2’21?622 GIANDOMENICO SALVADORI (ITA) +2’38?434 PAOLO VENTURA (ITA) +3’17?452 ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.40 Per oggi, dunque, è tutto; grazie per aver seguito con noi la 15 km maschile, conclusa ricordiamo con la vittoria di Iivo Niskanen davanti ad Alexandere Johannes Hoesflot. Un saluto a tutte e a tutti e un augurio di una buona giornata da OA Sport! 9.37 Siamo in chiusura, vediamo la top 10 e le posizioni degli azzurri: 1 Iivo Niskanen (FIN) 37’54?8 2 Alexander(ROC) +23?2 3 Johannes Hoesflot(NOR) +37?5 4 Hans Christer Holund (NOR) +49?8 5 Alexey Chervotkin (ROC) +56?9 6 Perttu Hyvarinen (FIN) +1’05?4 7 Hugo Lapalus (FRA) +1’14?8 8 Jens Burman (SWE) +1’32?0 9 Ilia Semikov (ROC) +1’39?9 10 William Poromaa (SWE) +1’47?7 18 FRANCESCO DE FABIANI (ITA) +2’21?622 GIANDOMENICO SALVADORI (ITA) +2’38?434 PAOLO VENTURA (ITA) +3’17?452 ...

RaiDue : ? La mattinata prosegue con lo spettacolo delle #OlimpiadiRai: ?? Dalle 8.00 la diretta dello Sci Alpino 15 km uom… - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vince Gut-Behrami, Brignone e Curtoni lontane. 'Pista trop… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Lara Gut-Behrami deludono Brignone e Curtoni - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vince Gut-Behrami, Brignone e Curtoni lontane. 'Pista trop… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Lara Gut-Behrami vicina all’oro niente medaglia per Brignon… -