LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara con tante favorite! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 3.54 Condizioni meteo ottimali. E' una gara che entrerà subito nel vivo con atlete come Raedler, Ledecka e Puchner. 3.51 Fa paura anche Mikaela Shiffrin con il pettorale n.11. Quest'anno in SuperG non ha brillato, ma è reduce dalle uscite in gigante e slalom: dunque dire che avrà il dente avvelenato è poco… 3.47 Grande occasione anche per Elena Curtoni, seconda nella classifica di specialità di SuperG. La valtellinese dovrà adattarsi ad una neve da accarezzare, senza incidere troppo con le lamine. 3.44 Se la svizzera Lara Gut-Behrami e Federica Brignone partono con i favori del pronostico, il tracciato non così selettivo apre diversi spiragli anche alle austriache Puchner e Tippler, ma anche alla norvegese Mowinckel ed alla ...

