LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: buon passo della Ducati, Bagnaia in risalita (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.22 Ai box anche Fabio Quartararo, sesto a 1.450 da Zarco con la sua Yamaha. 02.18 Jack Miller accende un casco rosso al terzo intermedio, poi chiude con 1:44.848 ad appena 18 millesimi di distacco da Johann Zarco. Bagnaia è quarto a 0.431, è appena rientrato ai box. 02.16 Sono ancora ai box Andrea Dovizioso, Luca Marini, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Joan Mir, Marc Marquez. 02.14 Francesco Bagnaia risale la china ed è terzo a 0.431 dal leader. 02.13 Johann Zarco sembra essere in gran palla con la Ducati Pramac e sfreccia in 1:44.830, rifilando 0.395 di distacco a Brad Binder. 02.12 Alex Rins si migliora sensibilmente e timbra 1:45.450 per portarsi al comando con 0.364 di margine su Zarco, poi torna ai box. 02.06 La prima girandola di tempi premia ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.22 Ai box anche Fabio Quartararo, sesto a 1.450 da Zarco con la sua Yamaha. 02.18 Jack Miller accende un casco rosso al terzo intermedio, poi chiude con 1:44.848 ad appena 18 millesimi di distacco da Johann Zarco.è quarto a 0.431, è appena rientrato ai box. 02.16 Sono ancora ai box Andrea Dovizioso, Luca Marini, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Joan Mir, Marc Marquez. 02.14 Francescorisale la china ed è terzo a 0.431 dal leader. 02.13 Johann Zarco sembra essere in gran palla con laPramac e sfreccia in 1:44.830, rifilando 0.395 di distacco a Brad Binder. 02.12 Alex Rins si migliora sensibilmente e timbra 1:45.450 per portarsi al comando con 0.364 di margine su Zarco, poi torna ai box. 02.06 La prima girandola di tempi premia ...

