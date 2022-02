LIVE Italia-Svezia 3-9 curling | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | gli azzurri concedono la vittoria dopo otto end

(Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.20 La nostratermina qui, grazie per l’attenzione. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 04.193-9. Seconda sconfitta consecutiva per gli. 04.17 Perfetto il draw di Edin, lamarca tre punti. L’concede laend.3-9. 04.15 Corto il freeze di Retornaz, lapuò marcare tre punti. Fine del match vicina. 04.13 Buon draw di Retornaz, ma il punto è ancora svedese. 04.11 Lungo il draw di Mosaner, troppi errori deglinel match odierno. 04.09 Oskar Eriksson toglie le guardie ...

Advertising

Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - sportface2016 : ?? #Live #Curling - Terza sessione torneo maschile ?? La Svezia ???? chiude la partita all'ottavo end e l'#Italia ???? i… - zazoomblog : LIVE – Italia-Svezia 0-0 curling maschile Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Svezia #curling… - live_dom : RT @NicolaPorro: ?? #Covid, la mossa a sorpresa di Boris #Johnson. E mentre tutto il mondo toglie le restrizioni, l'Italia.... ???? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

OA Sport

...UKR 44 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL 3.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta... Elena Curtoni e Federica Brignone rappresentano le principali carte da medaglia per l', Marta ...Si inizia alle 02.05 ora italiana con Svezia -di curling maschile . Foto: LaPresse Buongiorno e benvenuti alla direttatestuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . ...Italia-Svezia 0-1 dopo due end. 02.28 Joel Retornaz con un ottimo take out costringe la Svezia a marcare un solo punto. Italia-Svezia 2-6 dopo sei end. 03.45 Errore di Retornaz, ora la Svezia può ...L’Italia spera di essere protagonista e di giocarsi alcune chance ... su Discovery+ ed Eurosport Player con i canali tematici per i singoli sport: 1200 ore complessive live per vivere integralmente i ...