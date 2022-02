LIVE Italia-Svezia 3-6 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri accorciano nel settimo end! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.03 SIIIII!!!!!!!! Finalmente si sblocca l’Italia, con Retornaz che marca un punto nel settimo end! Italia-Svezia 3-6. 04.00 Ottimo draw di Retornaz, che va a punto. curling – 03.48 NOOOOO!!!! Trova il take out la Svezia, che marca tre punti. Italia-Svezia 2-6 dopo sei end. 03.45 Errore di Retornaz, ora la Svezia può marcare tre punti. 03.40 Hit and roll di Retornaz, che però non riesce a rimuovere il secondo punto svedese. 03.37 Time out per l’Italia. 03.32 Il draw di Amos Mosaner è lungo, altro errore dell’azzurro, impreciso oggi. 03.28 Inizio in salita dopo i primi due tiri del sesto end: due punti svedesi al ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.03 SIIIII!!!!!!!! Finalmente si sblocca l’, con Retornaz che marca un punto nel3-6. 04.00 Ottimo draw di Retornaz, che va a punto.– 03.48 NOOOOO!!!! Trova il take out la, che marca tre punti.2-6 dopo sei end. 03.45 Errore di Retornaz, ora lapuò marcare tre punti. 03.40 Hit and roll di Retornaz, che però non riesce a rimuovere il secondo punto svedese. 03.37 Time out per l’. 03.32 Il draw di Amos Mosaner è lungo, altro errore dell’azzurro, impreciso oggi. 03.28 Inizio in salita dopo i primi due tiri del sesto end: due punti svedesi al ...

