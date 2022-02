LIVE – Italia-Svezia 3-1 | curling maschile Pechino 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Latestuale di, sfida valevole per la terza sessione del torneo dialle Olimpiadi. Dopo la sconfitta all’esordio contro la forte Gran Bretagna, Mosaner e compagni proveranno a conquistare la prima vittoria contro gli svedesi. L’appuntamento è per le ore 2.05ne di venerdì 11 febbraio. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale per non perdersi nemmeno un’emozione. COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO: IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI AZZURRI IN GARA AGGIORNA LA ...