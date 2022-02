LIVE Italia-Svezia 2-3 curling | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | gli azzurri accorciano a metà partita

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA– 03.22 Non riesce a marcare due punti Retornaz con il raise conclusivo. Glicomunquealla pausa di2-3 dopo cinque end. 03.17 Lungo il draw di Retornaz. 03.15 Hit and roll di Amos Mosaner che va a punto. Tocca agli skip. 03.12 Doppio take out di Sebastiano Arman, che libera la casa dalle due stone svedesi. 03.05 NOOOOO!!!! Trova il take out la, che marca due punti.1-3 dopo quattro end. 03.02 Gran draw di Joel Retornaz, che va a punto, ma ora l’ultimo tiro sarà svedese. 02.58 Lalibera la casa. 02.55 Guardia di Mosaner per proteggere il punto ...