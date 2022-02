LIVE Ginnastica artistica | Serie A 2022 in DIRETTA | l’Italia torna in gara | Fate all’assalto Villa | D’Amato | Maggio | Andreoli in pedana

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– Le formazioni dellaA1 femminile – Le formazioni dellaA1 maschile Buongiorno e benvenuti alladelladi. Al PalaRossini di Ancona incomincia la stagione della Polvere di Magnesio: inizia il massimo campionato italiano a squadre, si alza il sipario su una grande annata agonistica e ci sarà da divertirsi con questa prima tappa. Si scaldano i motori dopo il lungo inverno, si riparte in maniera leggera ma con una competizione che mette subito in palio punti importanti in ottica qualificazione alla Final Scudetto e anche in ottica retrocessione. Si preannuncia un grandioso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica

OA Sport

Sia la A2 che la A1 saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federazioned'Italia , mentre per i punteggiè possibile seguire il sistema Livegym della Proxima Centauri. ...... la squadra olimpica italiana diritmica, per celebrare il Nutella Day. Adv digitale in ... in crescita del 60% per quanto riguarda i, e del 145% per quanto riguarda l'on demand. Anche ...Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Serie A 2022 di ginnastica artistica. Al PalaRossini di Ancona incomincia la stagione della Polvere di Magnesio: inizia il massimo campionato italiano a ...Obiettivo Final Six per Gymnastic Romagna e Biancoverde Imola, salvezza per Polisportiva Celle e Renato Serra Cesena, qualcosa di più per Ginnastica Riccione. Sono questi i “sogni” delle romagnole che ...