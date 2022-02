LIVE Biathlon, 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: francesi e Johannes Boe favoriti, l’Italia cerca la gara della vita (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tv/streaming – La startlist della gara – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Biathlon, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi assisteremo alla prova dei due poligoni e le emozioni non mancheranno rispetto a quanto potrà accadere. L’osservato specialità si chiama Johannes Bø. Il campione norvegese ha mostrato chiari segnali di vitalità in queste ultime settimane e oggi sarà l’indiziato numero uno per il successo nel format, dopo aver condiviso il ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lain tv/streaming – La startlist– La presentazioneBuongiorno e bentrovati allamaschile divalida per leInvernali di Pechino. Sulle nevi cinesi assisteremo alla prova dei due poligoni e le emozioni non mancheranno rispetto a quanto potrà accadere. L’osservato specialità si chiamaBø. Il campione norvegese ha mostrato chiari segnali dilità in queste ultime settimane e oggi sarà l’indiziato numero uno per il successo nel format, dopo aver condiviso il ...

Advertising

infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer sfata il tabù ed è bronzo! - infoitsport : Olimpiadi invernali, Biathlon Pechino 2022 - LIVE! Sprint femminile: Wierer per fare la storia, Roeiseland favorita - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer sfata il tabù ed è bronzo! - sportface2016 : ?? #Live #Saltoconglisci - Qualificazioni Large Hill Tutto pronto al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center p… - paolo_r_2012 : RT @Nerys__: #Beijing2022 #Biathlon Sprint femminile ??LIVE ????Wierer chiude con +37.2 da ???? Roeiseland, al momento è seconda #ItaliaTeam… -