LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: 6.51 per Jacobs in batteria! Finale alle 19.55. Record italiano per Dosso (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 Zaynab Dosso, con la prestazione odierna, ha eguagliato il Record italiano: 7?19 così come Marisa Masullo a Budapest nel 1983. 19.47 Ancora un lancio non valido per Fabbbri, mentre Zane Weir rosicchia qualche altro centimetro: 21.02 e seconda posizione rafforzata. 19.45 Fuori Braz e Lisek, rimane solo Obiena nel salto con l’asta: il filippino non ha ancora commesso errori. 19.42 Elisa Di Lazzaro è quarta nella Finale dei 60 ostacoli femminili: vittoria per la finlandese Hurske con il Record personale a 7.93. 19.40 20.90 per Zane Weir che balza al secondo posto! Terzo nullo di fila per Fabbri che rimane in quarta posizione con la misura di 20.57. 19.37 Il filippino Obiena non ferma la sua corsa: è valido anche il tentativo ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 Zaynab, con la prestazione odierna, ha eguagliato il: 7?19 così come Marisa Masullo a Budapest nel 1983. 19.47 Ancora un lancio non valido per Fabbbri, mentre Zane Weir rosicchia qualche altro centimetro: 21.02 e seconda posizione rafforzata. 19.45 Fuori Braz e Lisek, rimane solo Obiena nel salto con l’asta: il filippino non ha ancora commesso errori. 19.42 Elisa Di Lazzaro è quarta nelladei 60 ostacoli femminili: vittoria per la finlandese Hurske con ilpersonale a 7.93. 19.40 20.90 per Zane Weir che balza al secondo posto! Terzo nullo di fila per Fabbri che rimane in quarta posizione con la misura di 20.57. 19.37 Il filippino Obiena non ferma la sua corsa: è valido anche il tentativo ...

