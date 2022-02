L’Italia toglie la mascherina all’aperto, ma resta il nodo stato di emergenza: il Governo al bivio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi stop all’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia (con la sola eccezione della Campania): il Paese entra concretamente nella fase di allentamento delle misure anti Covid, ma ora l’attenzione è tutta sulla data del prossimo 31 marzo. Allora scadrà lo stato di emergenza in cui la nazione versa da ormai 2 anni, e il Governo è al bivio: da un lato chi chiede ancora prudenza, dall’altro chi, come le Regioni, premono perché cadano anche altre restrizioni e misure quali il Green pass. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non ha dubbi sul da farsi. L’Italia toglie la mascherina all’aperto: stop all’obbligo da oggi L’Italia abbassa le mascherine all’aperto: stop ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi stop all’obbligo diin tutta Italia (con la sola eccezione della Campania): il Paese entra concretamente nella fase di allentamento delle misure anti Covid, ma ora l’attenzione è tutta sulla data del prossimo 31 marzo. Allora scadrà lodiin cui la nazione versa da ormai 2 anni, e ilè al: da un lato chi chiede ancora prudenza, dall’altro chi, come le Regioni, premono perché cadano anche altre restrizioni e misure quali il Green pass. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non ha dubbi sul da farsi.la: stop all’obbligo da oggiabbassa le mascherine: stop ...

