Ligue 1: Mbappé decide PSG-Rennes al 93°! Donnarumma in panchina, giocherà con il Real Madrid? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Grazie a un gol di Mbappé al 93° il Paris Saint Germain batte 1-0 il Rennes nell'anticipo che apre la 24esima giornata di campionato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Grazie a un gol dial 93° il Paris Saint Germain batte 1-0 ilnell'anticipo che apre la 24esima giornata di campionato...

Advertising

cmdotcom : #Ligue1: #Mbappé decide #PSGRennes al 93°! #Donnarumma in panchina, giocherà con il #RealMadrid in ChampionsLeague?… - CalcioPillole : Colpo di #Mbappè al minuto 93 e il PSG vince la sua quarta partita di fila. - zazoomblog : Ligue 1 PSG-Rennes 1-0 LIVE: Mbappé al 93°! Donnarumma in panchina giocherà con il Real Madrid? - #Ligue #PSG-Renn… - andreastoolbox : Psg, la quarta maglia è ispirata ai Chicago Bulls: Messi e Mbappè testimonial | Sky Sport - lockon_cc07 : RT @sportface2016: #Ligue1, #Psg scatenato: 5-1 al #Lille, in gol #Messi e #Mbappé -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Mbappé Quattrini e tormenti, sale l'attesa per Psg - Real ...e diritti per il prossimo triennio di competizioni? La squadra che conta oggi su Kylian Mbappé , ...14/2 Martedì 15/2 Mercoledì 16/2 Giovedì 17/2 Venerdì 18/2 Sabato 19/2 Domenica 20/2 CALCIO - LIGUE 1 ...

PSG - Rennes: diretta live e risultato in tempo reale ... Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mendes, Paredes, Verratti, Danilo, Draxler, Mbappé, ...Genesio Dove vederla in TV ed in streaming L'incontro valido per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 ...

...e diritti per il prossimo triennio di competizioni? La squadra che conta oggi su Kylian, ...14/2 Martedì 15/2 Mercoledì 16/2 Giovedì 17/2 Venerdì 18/2 Sabato 19/2 Domenica 20/2 CALCIO -1 ...... Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mendes, Paredes, Verratti, Danilo, Draxler,, ...Genesio Dove vederla in TV ed in streaming L'incontro valido per la ventiquattresima giornata di1 ...