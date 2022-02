Liceo occupato a Cosenza contro le molestie, la lettera di alcuni prof agli studenti: “La lezione ce l’avete data voi. Dovevamo capire il disagio” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Questa volta la lezione ce l’avete data voi. E bella grande”. Dopo l’occupazione da parte degli studenti, la lettera di alcuni docenti del Liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza) è senza dubbio il punto di partenza per il futuro dell’istituto scolastico, finito al centro di una bufera mediatica e giudiziaria in seguito alle denunce sulle presunte molestie sessuali subite negli anni da alcune ragazze da parte di almeno un professore di matematica e fisica. Quest’ultimo, stando al racconto di una studentessa, le avrebbe chiesto la foto del seno per darle la sufficienza. In una pagina Instagram, inoltre, sono finite le testimonianze anonime di alcune ragazze che hanno descritto episodi simili per i quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Questa volta lacevoi. E bella grande”. Dopo l’occupazione da parte degli, ladidocenti del“Valentini-Majorana” di Castrolibero () è senza dubbio il punto di partenza per il futuro dell’istituto scolastico, finito al centro di una bufera mediatica e giudiziaria in seguito alle denunce sulle presuntesessuali subite negli anni da alcune ragazze da parte di almeno unessore di matematica e fisica. Quest’ultimo, stando al racconto di una studentessa, le avrebbe chiesto la foto del seno per darle la sufficienza. In una pagina Instagram, inoltre, sono finite le testimonianze anonime di alcune ragazze che hanno descritto episodi simili per i quali ...

FlyingShibaArt : RT @anikeatable: Qui la notizia completa (Grazie @spiderdanpo per avermi chiesto di condividerla ??) - 03DAr6KnYp5hM2A : RT @Peppe24245235: Liceo occupato per molestie, la ministra Bonetti: 'Ragazze di #Cosenza coraggiose, adesso Bianchi faccia un'ispezione ri… - Dome689 : RT @Open_gol: La protesta non si ferma -