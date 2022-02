Libero di rinascere: scelto il farmaco per il suicidio medicalmente assistito di Mario (Di venerdì 11 febbraio 2022) La risposta che attendeva da 10 anni e che finalmente metterà la parola fine a una storia di dolore: è stato deciso quale sarà il farmaco che Mario (nome di fantasia), 44enne tetraplegico marchigiano che per primo in Italia ha ricevuto il via libera al suicidio assistito, potrà utilizzare per ‘liberarsi’ da quelle catene lo tengono legato alla vita. Una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall’Asur Marche dopo la verifica delle condizioni di Mario da parte del Comitato Etico Regione Marche, ha stabilito che per il suicidio medicalmente assistito chiesto dall’uomo è corretto l’uso del Tiopentone. L’Associazione Luca Coscioni parla oggi di “una svolta storica”. Era stata questa a supportare il 44enne nella sua battaglia legale con ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) La risposta che attendeva da 10 anni e che finalmente metterà la parola fine a una storia di dolore: è stato deciso quale sarà ilche(nome di fantasia), 44enne tetraplegico marchigiano che per primo in Italia ha ricevuto il via libera al, potrà utilizzare per ‘liberarsi’ da quelle catene lo tengono legato alla vita. Una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall’Asur Marche dopo la verifica delle condizioni dida parte del Comitato Etico Regione Marche, ha stabilito che per ilchiesto dall’uomo è corretto l’uso del Tiopentone. L’Associazione Luca Coscioni parla oggi di “una svolta storica”. Era stata questa a supportare il 44enne nella sua battaglia legale con ...

