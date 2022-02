L'ex medico negazionista ora è pentito: 'Siamo stati codardi, abbiamo morti sulla coscienza" (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'ex medico esponente No vax, Pasquale Bacco, è tornato a parlare del suo passato tra le fila dei negazionisti sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. "Siamo stati dei grandi codardi tutti noi No ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'exesponente No vax, Pasquale Bacco, è tornato a parlare del suo passato tra le fila dei negazionisti sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. "dei granditutti noi No ...

