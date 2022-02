Lenovo ThinkBook 13x: arriva in Italia il laptop da ufficio (Di venerdì 11 febbraio 2022) La nuova serie ThinkBook è ancora più elegante e dotata di funzionalità per la massima produttività e per le nuove esigenze di lavoro. Il modello Lenovo ThinkBook 13x è dotato dei processori di undicesima generazioni e dimensioni compatte Lenovo annuncia la disponibilità in Italia del nuovo ThinkBook 13x i con processori Intel core di undicesima generazione e Windows 11 preinstallato. I nuovi ThinkBook, progettati partendo dai feedback dei clienti sulla loro esperienza d’uso, sono pensati specificatamente per il lavoratore moderno delle piccole e medie imprese, caratterizzati da chassis in alluminio e un’esclusiva finitura dual tone, con nuove funzionalità e design per adattarsi al meglio a diversi ambienti di lavoro. Lenovo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 febbraio 2022) La nuova serieè ancora più elegante e dotata di funzionalità per la massima produttività e per le nuove esigenze di lavoro. Il modello13x è dotato dei processori di undicesima generazioni e dimensioni compatteannuncia la disponibilità indel nuovo13x i con processori Intel core di undicesima generazione e Windows 11 preinstallato. I nuovi, progettati partendo dai feedback dei clienti sulla loro esperienza d’uso, sono pensati specificatamente per il lavoratore moderno delle piccole e medie imprese, caratterizzati da chassis in alluminio e un’esclusiva finitura dual tone, con nuove funzionalità e design per adattarsi al meglio a diversi ambienti di lavoro....

