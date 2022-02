Lazio, infortunio Immobile: il bomber vuole esserci già col Bologna. Le ultime (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo la botta contro il Milan, Immobile vuole esserci già sabato contro il Bologna. Le condizioni dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile ieri ha tirato un grande sospiro di sollievo quando gli esami strumentali a cui si è sottoposto avevano escluso fratture o lesioni. Fortunatamente si tratta solo di un trauma contusivo al collo del piede destro e per questo motivo l’attaccante proverà ad esserci domani contro il Bologna. Dipenderà dalla reazione e dell’assorbimento o meno dell’ematoma. Oggi lo staff medico della Lazio farà una valutazione approfondita: secondo il Corriere dello Sport è probabile che Sarri lo risparmierà per averlo al 100% contro il Porto ma c’è anche una piccola possibilità di vederlo domani in campo contro i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo la botta contro il Milan,già sabato contro il. Le condizioni dell’attaccante dellaCiroieri ha tirato un grande sospiro di sollievo quando gli esami strumentali a cui si è sottoposto avevano escluso fratture o lesioni. Fortunatamente si tratta solo di un trauma contusivo al collo del piede destro e per questo motivo l’attaccante proverà addomani contro il. Dipenderà dalla reazione e dell’assorbimento o meno dell’ematoma. Oggi lo staff medico dellafarà una valutazione approfondita: secondo il Corriere dello Sport è probabile che Sarri lo risparmierà per averlo al 100% contro il Porto ma c’è anche una piccola possibilità di vederlo domani in campo contro i ...

